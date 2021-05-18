Ещё один автомобиль перевернулся сегодня в Актау

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Авария произошла 18 мая в 12 микрорайоне.
В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Kia Cerato совершил опрокидывание.
В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Kia Cerato совершил опрокидывание.
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