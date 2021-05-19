Несоблюдение дистанции привело к ДТП в Мангистау: Пострадавшие в больнице

Вызов о ДТП поступил на пульт оператора «102» управления полиции Жанаозена 18 мая в 21:05.Участниками аварии стали легковой автомобиль Mercedes Benz и Lexus RX 350Выяснилось, что водитель «легковушки» не соблюдал дистанцию и совершил столкновение с кроссовером.Пострадавших доставили в городскую больницу г.Жанаозен.Ведётся расследование.По словам очевидца, автора видео, стрелка спидометра на Mercedes Benz замерла на отметке в 220 км/ч.