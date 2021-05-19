Дорожного «шашечника» ищет полиция в Мангистау

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По информации ведомства, сотрудники роты патрульной полиции Мунайлинского района устанавливают личность водителя автомобиля Mercedes Benz, который создал аварийную обстановку сегодня утром, 19 мая, на автодороге в селе Баскудык.
Напомним, видео с нарушением было опубликовано в рубрике «Народные новости».
- На него будет составлен административный протокол согласно нарушению, - сообщили в ведомстве.
Напомним, видео с нарушением было опубликовано в рубрике «Народные новости».
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