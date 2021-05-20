В Жанаозене пьяный мужчина угнал автомобиль и врезался в столб

Задержание автоугонщика попало на видео.В дежурную часть управления полиции Жанаозена в пять утра 17 мая поступила информация об угоне автомобиля.- По горячим следам сотрудники дорожной полиции обнаружили угнанный автомобиль, однако пьяный водитель отказался остановиться по требованию инспекторов. В результате попытки побега на угнанном автомобиле водитель столкнулся со столбом и врезался в служебную машину инспекторов патрульной полиции. Подозреваемого задержали, - рассказали в полиции.