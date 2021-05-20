На 43-м километре от Актау утонул молодой парень

Трагедия произошла на участке побережья, внесенном в список запрещенных для купания мест.Известно, что молодой человек сегодня, 20 мая, находился на отдыхе с друзьями и пропал во время купания в море, в месте, запрещенном для этого. Температура воды составляла плюс 17 градусов.Оперативно-спасательный отряд ГУ «СПиАСР» в составе пяти человек и одного плавсредства обнаружили тело в море в 17: 53.Фото очевидцев.