Авария с участием четырех автомобилей произошла в Актау

Кадр видео
На дороге между 2 микрорайоном и автостоянкой произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
Дорожная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Видео очевидцев.
Дорожная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Видео очевидцев.
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Четверг, 20 Мая
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Комментарии ( 1 )
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