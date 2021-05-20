В районе поселка Приозерный горела свалка

По информации сотрудников ведомства, сегодня, 20 мая, примерно в 18:30 поступил вызов в дежурную часть. В Приозёрном произошло горение мусора на свалке.- В тушении пожара задействована одна единица техники пожарной части №2. Локализовать пожар удалось в 18:47. Пострадавших нет, - рассказали спасатели.Фото и видео очевидцев