Мужчина прыгнул с моста и утонул в пригороде Актау

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По словам спасателей, мужчина прыгнул с моста в алкогольном состоянии и в необорудованном для купания месте 22 мая.



Спасатели обнаружили и извлекли тело из воды на следующий день, 23 мая, в 09:04, в семи километрах от Актау, возле моста канала ТОО «МАЭК КазАтомПром».



Тело находилось на глубине четырёх метров.



На месте работали шесть спасателей, одна единица техники и одно плавательное средство. Также были задействованы четыре сотрудника полиции.



Спасатели просят жителей области соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в необорудованных местах.



В ведомстве уточнили, что погибший мужчина 1981 года рождения находился в алкогольном состоянии.



