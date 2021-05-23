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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:27

Просмотров: 2013

Мужчина прыгнул с моста и утонул в пригороде Актау

Трагический инцидент произошёл в семи километрах от города возле моста канала ТОО «МАЭК КазАтомПром», сообщили в департаменте по черезвычайным ситуациям региона.

Кадр видео
По словам спасателей, мужчина прыгнул с моста в алкогольном состоянии и в необорудованном для купания месте 22 мая.

Спасатели обнаружили и извлекли тело из воды на следующий день, 23 мая, в 09:04, в семи километрах от Актау, возле моста канала ТОО «МАЭК КазАтомПром».

Тело находилось на глубине четырёх метров.

На месте работали шесть спасателей, одна единица техники и одно плавательное средство. Также были задействованы четыре сотрудника полиции.

Спасатели просят жителей области соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в необорудованных местах.

В ведомстве уточнили, что погибший мужчина 1981 года рождения находился в алкогольном состоянии.




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Комментарии ( 1 )

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  • Сухов.
 Дизель (Посетители) Сегодня, 19:50
Отсчёт по утопленникам продолжается,лето только начинается, понаехало новых "сухопутных" жителей которые и моря не видели, вот и тонут...
Хорошо что!, и "спасателя" на видео на шнуре страхуют... popa

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

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