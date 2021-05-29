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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:37

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Авария произошла в 34А микрорайоне Актау

Два автомобиля столкнулись возле областного центра крови. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Коллаж из кадров видеоматериала
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 34А микрорайоне сегодня, 29 мая, около 09:20 часов.

- Авария произошла на дороге напротив областного центра крови. Водитель автомашины Mercedes Benz проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Ваз-21070», - сообщили в пресс-службе.

В полиции добавили, что пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Им оказали необходимую помощь и отпустили домой.

- На водителя автотранспорта Mercedes Benz составили протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях», - добавили представители пресс-службы.



Для справки:

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.



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