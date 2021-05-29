Авария произошла в 34А микрорайоне Актау

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 34А микрорайоне сегодня, 29 мая, около 09:20 часов.- Авария произошла на дороге напротив областного центра крови. Водитель автомашины Mercedes Benz проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Ваз-21070», - сообщили в пресс-службе.В полиции добавили, что пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Им оказали необходимую помощь и отпустили домой.- На водителя автотранспорта Mercedes Benz составили протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях», - добавили представители пресс-службы.1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.