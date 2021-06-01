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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:53

Просмотров: 162

За два дня полицией Мангистау выявлено 293 административных правонарушения

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Ночной патруль» сотрудники полиции за два дня водворили на штрафную стоянку 23 машины. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Оперативно-профилактическое мероприятие «Ночной патруль» проводится на территории Мангистауской области с 14 мая еженедельно по пятницам и субботам в течение месяца.

Только за два минувших выходных дня, 28 и 29 мая, полицейские выявили 293 административных правонарушения и 23 автомашины закрыли на штрафстоянки.

По данным полиции региона, во время рейдового мероприятия были выявлены девять водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, три водителя, управлявшие автомобилем с ложным государственным знаком. На 23 водителей, проехавших на запрещающий сигнал светофора, составлены административные протоколы по статье 599 Кодекса об Административных Правонарушениях РК. Также установлено, что четверо водителей ездили без документов.

- Главная цель мероприятия - это предупреждение дорожно-транспортных происшествий на дорогах области, обеспечение надзора за безопасностью дорожного движения, в том числе выявление, предупреждение и привлечение к ответственности водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, - отметили в пресс-службе полиции региона.



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Комментарии ( 1 )

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malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 15:11
А каждый день можно они работать будут? А то бардак на дорогах
 
 

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