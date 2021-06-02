Мать четверых детей обвиняет работников газовой службы в отравлении своих детей газом в Актау

- Он предоставил мне две бумаги. Как оказалось, там написано, что он провёл техническую проверку, и всё работает исправно. Уходя, он сказал, чтобы я постоянно закрывала главный газовый кран после готовки и в случае утечки сразу позвонила ему. Он также заходил и к моим соседям, которые отправляли деньги ему за услугу на Kaspi Gold, - говорит Дильфуза.

- Оказывается мастер неправильно установил шланг - образовалась щель. У детей началась рвота, головная боль, головокружение, вялость. Они непривычно спали до обеда, при этом еле просыпались, были очень плаксивые, - рассказывает Дильфуза.

- Никаких бумаг в итоге он мне не дал. Я ему сказала о симптомах детей и спросила, может ли это быть отравлением, на что он ответил, что нет. После ухода он перезвонил и посоветовал дать детям молока. После этого рвота участилась. Я позвонила ему и сообщила о вероятном отравлении. Асет предложил обратиться в медицинский центр «Нейрон» и вежливо попросил, чтобы я сказала врачам, якобы это я сама забыла выключить газ. Я была в шоке. Начала звонить детской медсестре, но та не отвечала, пришлось обращаться в 103. Скорая помощь прибыла через 15 минут, нас осмотрели. В это же время пришли какие-то люди из газовой службы, отрезали газ, заполнили акт и дали подписать несколько бумаг. Я расписалась. Нас госпитализировали в детскую областную больницу, и детей подключили к системе. Рвота продолжилась и на следующий день, - делится Дильфуза.

- Если бы я закрыла окна, то нас уже не было бы на этом свете, но я потеряла своего ребёнка в утробе. К тому же у меня резко ухудшилось зрение: я ничего не вижу на расстоянии одного метра. У детей снизился иммунитет. Две недели, как мы не ели домашнюю пищу. Молоко подогреваем в микроволновке, еду заказываем, - сетует женщина.

- Он уходил от вопросов, будто ничего не понимает. Ссылался на мои долги за газ и по этой причине нам его не подключили, - добавила женщина.

По словам женщины, 6 апреля к ней пришёл работник ТОО «РЦКУ-Актау», оказывающего услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования Асет. Дильфуза поинтересовалась у мастера по поводу установки шланга на газовую плиту и оформления заявки, на что он ответил, что сделает сам, так как является работником соответствующей службы. Мастер выполнил установку шланга и взял за работу 6000 тенге.По совету мастера Дильфуза постоянно закрывала главный газовый кран после использования, но всю семью в этот месяц беспокоили сильные головные боли и головокружения.С 15 по 16 мая, как говорит женщина, она забыла закрыть главный кран и случилась сильная утечка, при том, что газ не использовался.Вечером 16 мая она закрыла главный кран и с утра 17 мая позвонила тому же мастеру Асету. Мужчина приехал через 10 минут, зашёл и принялся за ремонт.- После выписки мастер газовой службы Асет встретился со мной и просил не подавать в суд: обещал помогать лекарствами и материально. Я согласилась и попросила на тот момент 50 000 тенге на системы и медикаменты. Двумя днями позднее он пришёл со своим напарником Рустамом, принесли обещанные 50 000 тенге и попросили написать собственноручно расписку, что я не имею претензий к Асету, так как его могут уволить по статье и «посадить». Утром следующего дня они пообещали подключить газ и помогать в дальнейшем в любое время. Я написала и отдала им эту бумагу, поверив им на слово. На следующий день я начала звонить Рустаму, но он игнорировал звонки. Сообщения мои он тоже прочитывал, но не отвечал. Так продолжалось две недели. Позже я написала Асету, попросив купить один ингалятор на четверых детей за 20 тысяч тенге. На эту просьбу он обозвал меня бесстыжей и заблокировал, - рассказала Дильфуза.По мнению женщины, из-за халатности мастера и его руководства она чуть не потеряла своих детей, но она потеряла ребёнка в утробе.Дильфуза сообщила, что она была на четвёртой неделе беременности.В минувшую пятницу, 28 мая, Дильфуза отправилась по адресу, который ей написал мастер Асет ещё 6 апреля, и там встретила Рустама.У Дильфузы имеются все переписки с мастером Асетом, аудиосообщения, где он просит не писать заявление в суд. Отравление газом также зафиксировано медиками.Во вторник, 1 июня, Дильфуза обратилась с иском в Актауский городской суд №2 в 3 микрорайоне.Дильфуза рассказала, что судоисполнитель посоветовал ей урегулировать вопрос мирным путём - сам позвонил Асету, объяснив ситуацию с газом, но последний начал с ним ругаться.Дильфуза также обратилась в полицию, чтобы ей предоставили запись с камер наружного наблюдения, где будет видно, как мастер Асет 6 апреля проводил обход квартир в доме №47 в 15 микрорайоне. Они будут приобщены к материалам дела.Женщина рассказала, что после того, как она сообщила мастеру Асету о том, что обратилась в СМИ, с его стороны посыпались угрозы. Он обвинил её и сказал, будто это она сама устанавливала шланг.Подача газа на сегодня в квартире восстановлена уже другими работниками ТОО «РЦКУ-Актау», но женщина намерена возместить ущерб.Дети в настоящее время чувствуют себя удовлетворительно. После получения систем, как говорит их мать, им стало лучше. Врачи посоветовали больше гулять на море.В ТОО «РЦКУ-Актау» пообещали прокомментировать ситуацию.