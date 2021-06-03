Спасатели потушили пожар на газопроводе в Актау

Фото предоставил Назарали Селимов
Инцидент произошёл в 30 микрорайоне возле частного жилого дома 108/1. На место происшествия выехали в 13:37 спасатели СПЧ-1.
- По приезду пожарных было обнаружено открытое горение надземного газопровода. Был подан ствол ГПС-600 на охлаждение. В 14:16 горение было ликвидировано совместно с работниками газовой службы. Пострадавших нет. Распространение огня отсутствует, - рассказал Назарали Селимов.
На место происшествия также выезжали ЦМК, полиции и управления по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, жительница Актау сняла на видео горящий газопровод.
- По приезду пожарных было обнаружено открытое горение надземного газопровода. Был подан ствол ГПС-600 на охлаждение. В 14:16 горение было ликвидировано совместно с работниками газовой службы. Пострадавших нет. Распространение огня отсутствует, - рассказал Назарали Селимов.
На место происшествия также выезжали ЦМК, полиции и управления по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, жительница Актау сняла на видео горящий газопровод.
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