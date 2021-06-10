Автомобиль перевернулся в результате ДТП на дороге Актау - базы отдыха

Фото очевидцев

Инцидент произошёл 10 июня. При патрулирование заданного маршрута экипажем батальона патрульной полиции «Сункар-12» было замечено дорожно-транспортное происшествие на автодороге Актау-базы отдыха.



- Водитель автомашины «Toyota Camrу» при совершении манёвра, не убедившись в безопасности, совершил столкновение с автомашиной Lada 21703. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу, после оказания медицинской помощи отпущены домой. Ведётся расследование, - рассказали в полиции региона.