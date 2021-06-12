Автомобиль одного из экипажей «Ралли Казахстан-2021» перевернулся в Мангистау

Видео с переворотом автомобиля Анвара Эргашева и Андрея Рудницкого появилось в Сети сегодня, 12 июня.Анвар Эргашев, узбекистанский гонщик команды Maria Oparina Team прокомментировал инцидент.- Вчера был не совсем удачный день, а сегодня - совсем неудачный. Мне до этого говорили, что в колее нужно быть аккуратнее, ехать осторожнее. Предупреждения не воспринимал всерьез, мол, как в колее может выбрасывать автомобиль. Но вот сегодня мы заехали в нее со спуска на хорошей скорости… Выбросило так, что мы три кульбита сделали. Метров 20 пролетели, - рассказал Анвар Эргашев.О происшествии рассказал штурман команды Андрей Рудницкий.- Организаторы показали себя с лучшей стороны - их авто приехало к нам быстрее, чем машина, стартовавшая через три минуты после нас. Они были с нами до последнего момента. Накормили обедом из трех блюд, даже предложили пиво. Продолжать мы уже не могли. Надеемся, продолжим завтра, - сказал Андрей Рудницкий.