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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:58

Просмотров: 284

Автомобиль одного из экипажей «Ралли Казахстан-2021» перевернулся в Мангистау

Анвар Эргашев и Андрей Рудницкий рассказали, что случилось с ними на третьем этапе «Ралли Казахстан-2021».

Скриншот видео
Видео с переворотом автомобиля Анвара Эргашева и Андрея Рудницкого появилось в Сети сегодня, 12 июня.

Анвар Эргашев, узбекистанский гонщик команды Maria Oparina Team прокомментировал инцидент.

- Вчера был не совсем удачный день, а сегодня - совсем неудачный. Мне до этого говорили, что в колее нужно быть аккуратнее, ехать осторожнее. Предупреждения не воспринимал всерьез, мол, как в колее может выбрасывать автомобиль. Но вот сегодня мы заехали в нее со спуска на хорошей скорости… Выбросило так, что мы три кульбита сделали. Метров 20 пролетели, - рассказал Анвар Эргашев.

О происшествии рассказал штурман команды Андрей Рудницкий.

- Организаторы показали себя с лучшей стороны - их авто приехало к нам быстрее, чем машина, стартовавшая через три минуты после нас. Они были с нами до последнего момента. Накормили обедом из трех блюд, даже предложили пиво. Продолжать мы уже не могли. Надеемся, продолжим завтра, - сказал Андрей Рудницкий.




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