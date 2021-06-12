«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 13 Июня
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.15 KZT
  • €1 = 519.12 KZT
  • 1 RUB = 5.96 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 22:52

Просмотров: 417

Главному редактору «Ак Жайыка» угрожают неизвестные

Издательство уже обратилось к начальнику полиции. Об этом сообщает Adilsoz.kz.

Иллюстративное фото с сайта edds.kgo66.ru
Главному редактору «Ак Жайыка», как сообщает Adilsoz.kz, угрожают расправой. Газета обратилась с официальным письмом к начальнику полиции Атырауской области Хамзе Умбеткалиеву с просьбой разыскать пользователя интернет сети с ником «Сатана» и привлечь его к уголовной ответственности по статье 115 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК) (Угроза).

С этого ника, а также многих других, некто или группа лиц периодически угрожают жизни и здоровью журналистов газеты, а также отдельно редактору Азамату Майтанову и его семье.

Неоднократные телефонные звонки в департамент полиции от редакции по поводу поиска интернет-пользователя с противоправными высказываниями пока результата не дали, хотя в заявлении указан даже его IP-адрес.

- Угрозы очень часты. Много кто мечтает поквитаться с нашей газетой. Это и крупные экс-чиновники, находящиеся под арестом, и их приспешники, и сотрудники правоохранительных органов, и административные чины, которым часто мешает газета. Угрозы с призывами к расправе над «Ак Жайыком» также идут от пророссийски настроенных читателей, в обиходе называемых «ватниками», то есть людей, мечтающих восстановить эпоху СССР. Периодически представители администрации советуют не освещать политические процессы, не сообщать никакой информации об опальном Бергее Рыскалиеве, экс-акиме Атырауской области в 2006-2012 годы, до сих пор популярном среди жителей, - рассказал редактор газеты «Ак Жайык».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика