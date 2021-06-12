Главному редактору «Ак Жайыка» угрожают неизвестные

Иллюстративное фото с сайта edds.kgo66.ru
Главному редактору «Ак Жайыка», как сообщает Adilsoz.kz, угрожают расправой. Газета обратилась с официальным письмом к начальнику полиции Атырауской области Хамзе Умбеткалиеву с просьбой разыскать пользователя интернет сети с ником «Сатана» и привлечь его к уголовной ответственности по статье 115 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК) (Угроза).
С этого ника, а также многих других, некто или группа лиц периодически угрожают жизни и здоровью журналистов газеты, а также отдельно редактору Азамату Майтанову и его семье.
Неоднократные телефонные звонки в департамент полиции от редакции по поводу поиска интернет-пользователя с противоправными высказываниями пока результата не дали, хотя в заявлении указан даже его IP-адрес.
- Угрозы очень часты. Много кто мечтает поквитаться с нашей газетой. Это и крупные экс-чиновники, находящиеся под арестом, и их приспешники, и сотрудники правоохранительных органов, и административные чины, которым часто мешает газета. Угрозы с призывами к расправе над «Ак Жайыком» также идут от пророссийски настроенных читателей, в обиходе называемых «ватниками», то есть людей, мечтающих восстановить эпоху СССР. Периодически представители администрации советуют не освещать политические процессы, не сообщать никакой информации об опальном Бергее Рыскалиеве, экс-акиме Атырауской области в 2006-2012 годы, до сих пор популярном среди жителей, - рассказал редактор газеты «Ак Жайык».
С этого ника, а также многих других, некто или группа лиц периодически угрожают жизни и здоровью журналистов газеты, а также отдельно редактору Азамату Майтанову и его семье.
Неоднократные телефонные звонки в департамент полиции от редакции по поводу поиска интернет-пользователя с противоправными высказываниями пока результата не дали, хотя в заявлении указан даже его IP-адрес.
- Угрозы очень часты. Много кто мечтает поквитаться с нашей газетой. Это и крупные экс-чиновники, находящиеся под арестом, и их приспешники, и сотрудники правоохранительных органов, и административные чины, которым часто мешает газета. Угрозы с призывами к расправе над «Ак Жайыком» также идут от пророссийски настроенных читателей, в обиходе называемых «ватниками», то есть людей, мечтающих восстановить эпоху СССР. Периодически представители администрации советуют не освещать политические процессы, не сообщать никакой информации об опальном Бергее Рыскалиеве, экс-акиме Атырауской области в 2006-2012 годы, до сих пор популярном среди жителей, - рассказал редактор газеты «Ак Жайык».
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