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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:02

Просмотров: 122

Спасатели назвали причину возгорания ГАЗели на трассе в Мангистау

Причиной возгорания стало короткое замыкание в моторном отсеке автомобиля. Об этом сообщил Александр Алексеев, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Мангистауской области.

Кадр видео
Возгорание автомобиля ГАЗель произошло 12 июня на автодороге Актау-Таушык. В результате возгорания автомашины, до прибытия спасателей, произошёл взрыв газового баллона.

Александр Алексеев назвал причину возгорания автомобиля.

- Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. В течение 10-15 минут произошла детонация газобаллонного оборудования с последующим взрывом. По прибытию спасателей автомобиль был полностью уничтожен огнем, - рассказал Александр Алексеев.




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