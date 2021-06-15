Спасатели назвали причину возгорания ГАЗели на трассе в Мангистау

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Возгорание автомобиля ГАЗель произошло 12 июня на автодороге Актау-Таушык. В результате возгорания автомашины, до прибытия спасателей, произошёл взрыв газового баллона.
Александр Алексеев назвал причину возгорания автомобиля.
- Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. В течение 10-15 минут произошла детонация газобаллонного оборудования с последующим взрывом. По прибытию спасателей автомобиль был полностью уничтожен огнем, - рассказал Александр Алексеев.
Александр Алексеев назвал причину возгорания автомобиля.
- Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. В течение 10-15 минут произошла детонация газобаллонного оборудования с последующим взрывом. По прибытию спасателей автомобиль был полностью уничтожен огнем, - рассказал Александр Алексеев.
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