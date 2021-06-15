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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:15

Просмотров: 1699

В Актау оштрафовали самокатчика

Видео с гражданином на самокате, который пересекал проезжую часть дороги в запрещённом для этого месте, опубликовали в рубрике «Народные новости». На жителя Актау составлен административный протокол по статье 615 КоАП РК. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.

Фото из доступных источников
Видео, на котором зафиксировано нарушение, опубликовано в разделе «Народные новости» сайта Lada.kz. Личность владельца самоката, как рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, установлена.

В комментариях автолюбители возмущены такой беспечностью со стороны владельцев самокатов.

- С открытием проката самокатов начался полнейший беспредел, - жалуются водители.

В полиции региона сообщили, что жителя Актау, который пересекал на самокате проезжую часть дороги в запрещённом для этого месте, привлекли к ответственности.

- В отношении мужчины составлен протокол по статье 615 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения), - отметили в пресс-службе полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 4 )

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Gor (Посетители) Сегодня, 18:33
Приравнять к автотранспорту, всех в автошколу, в случаи нарушения самокат на штраф стоянку lol
 
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  • Darkman
  • Daulet201999
 babe (Посетители) Сегодня, 17:34
Аренду самокатов надо убрать ! Ни тот менталитет , отсутствие знаний правил дорожного движения, беспечное отношение!
К тому же не хватает законодательной базы. Следует приравнять самокаты, определенной модификации, к транспортному средству!
 
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  • Daulet201999
  • montgomery
 Darkman (Посетители) Сегодня, 17:32
Многие самокатчики и велосипедисты даже не знают как нужно пересекать проезжую чать. Как то надо информировать население, особенно молодежь. Пересекать в строго отведенных местах (пешеходгых переходах). Велосипед или самокат держать рядом с собой и переходить дорогу, лишь только после этого вновь можно ехать на своем друге.
 
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  • Daulet201999
 User_90 (Посетители) Сегодня, 16:27
Опять жалуются водители...
 
 

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