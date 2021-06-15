В Актау оштрафовали самокатчика

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Видео, на котором зафиксировано нарушение, опубликовано в разделе «Народные новости» сайта Lada.kz. Личность владельца самоката, как рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, установлена.
В комментариях автолюбители возмущены такой беспечностью со стороны владельцев самокатов.
- С открытием проката самокатов начался полнейший беспредел, - жалуются водители.
В полиции региона сообщили, что жителя Актау, который пересекал на самокате проезжую часть дороги в запрещённом для этого месте, привлекли к ответственности.
- В отношении мужчины составлен протокол по статье 615 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения), - отметили в пресс-службе полиции Мангистауской области.
В комментариях автолюбители возмущены такой беспечностью со стороны владельцев самокатов.
- С открытием проката самокатов начался полнейший беспредел, - жалуются водители.
В полиции региона сообщили, что жителя Актау, который пересекал на самокате проезжую часть дороги в запрещённом для этого месте, привлекли к ответственности.
- В отношении мужчины составлен протокол по статье 615 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения), - отметили в пресс-службе полиции Мангистауской области.