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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:16

Просмотров: 1552

Сотрудник актауского автоЦОНа повесился в подсобке

Происшествие случилось в минувшее воскресенье.

Фото из архива Lada.kz
В пресс-службе филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Актау подтвердили факт суицида.

Погибший являлся садовником автоЦОНа.

По данным ведомства, мужчина повесился в подсобке, закрывшись изнутри.

- Происшествие произошло во внерабочее время в воскресенье. О причинах суицида нам неизвестно. Приносим свои соболезнования семье погибшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Expert
 tolk (Посетители) Сегодня, 21:48
Садовников в городе найти тяжело. Может приезжий был и жил в АвтоЦОНЕ. Но об этом конечно мы не узнаем,а то фуражки полетяь!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • alixah
  • Daulet201999
  • Expert
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 21:17
- Происшествие произошло во внерабочее время в воскресенье.

Что мог делать там в выходной день сотрудник автоЦОНа? Куда смотрела охрана? Почему допустила его присутствие на территории ЦОНа?
 
 

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