Сотрудник актауского автоЦОНа повесился в подсобке

Фото из архива Lada.kz

В пресс-службе филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в Актау подтвердили факт суицида.



Погибший являлся садовником автоЦОНа.



По данным ведомства, мужчина повесился в подсобке, закрывшись изнутри.



- Происшествие произошло во внерабочее время в воскресенье. О причинах суицида нам неизвестно. Приносим свои соболезнования семье погибшего, - сообщили в пресс-службе ведомства.