Легковой автомобиль сгорел на трассе в пригороде Актау

Информация о горении автомашины Lada Largus поступила на пульт дежурного ДЧС 15 июня в 21:15.На место выехали 11 спасателей на двух единицах пожарной техники.- Пострадавших нет. В 21:29 пожар был ликвидирован. Автомобиль сгорел полностью. Причины устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ведомства.Также известно, что государственный регистрационный номерной знак сгоревшего автомобиля Lada Largus зарегистрирован в Нур-Султане.