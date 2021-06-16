Продавца марихуаны задержала полиция в Актау

Фото очевидцев

Задержание сбытчика марихуаны правоохранители провели сегодня, 16 июня, примерно в 16:40, во дворе дома №32 в 6 микрорайоне.



В данный момент проходят обысковые мероприятия.



В операции были задействованы сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области.