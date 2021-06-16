Двоих мужчин с оружием задержали в пригороде Актау

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Подозреваемые 33-летний и 43-летний местные жители были задержаны при проведении оперативно-розыскных мероприятий (ОПМ) «Қару-2021» вечером 4 июня сотрудниками управления по противодействию экстремизму и терроризму.



В ходе обыска на месте работы одного из задержанных были обнаружены и изъяты: оружие, похожее на револьвер, пневматическая винтовка, кинжал, электрошокер и бита.



По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 287 Уголовного Кодекса РК. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.



Задержанные, как сообщили в полиции, являются приверженцами деструктивного религиозного течения.



ОПМ «Қару-2021» завершится 17 июня.