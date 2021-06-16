Водитель внедорожника протаранил забор коттеджа в Актау: Есть пострадавшие

Фото очевидцев

Водитель автомобиля Lexus, по информации полиции, не справился с рулевым управлением, проехал по тротуару и протаранил забор коттеджа.



Пострадавшие пассажиры из автомашины были доставлены в Мангистаускую областную больницу.



На водителя составлены административные протоколы по статье 620 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения) и части 1 статьи 596 Кодекса об административных правонарушениях РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения).



В общей сложности водителю Lexus придётся заплатить штраф в размере 18 месячных расчётных показателей, то есть 52 506 тенге.