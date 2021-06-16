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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:05

Просмотров: 1132

Водитель внедорожника протаранил забор коттеджа в Актау: Есть пострадавшие

Дорожный инцидент произошёл в ночь на 16 июня на Т-образном перекрёстке между 12 и 16 микрорайонами, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото очевидцев
Водитель автомобиля Lexus, по информации полиции, не справился с рулевым управлением, проехал по тротуару и протаранил забор коттеджа.

Пострадавшие пассажиры из автомашины были доставлены в Мангистаускую областную больницу.

На водителя составлены административные протоколы по статье 620 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения) и части 1 статьи 596 Кодекса об административных правонарушениях РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения).

В общей сложности водителю Lexus придётся заплатить штраф в размере 18 месячных расчётных показателей, то есть 52 506 тенге.



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