Жители Жанаозена сообщают о пожаре на газоперерабатывающем заводе

По предварительным данным на заводе произошло замыкание с последующим возгоранием. Судя по видеозаписям, которые распространяются в социальных сетях и пабликах, на месте происшествия работают пожарные службы, а также находятся кареты Скорой помощи.Zhanaozen_online сообщает, что пожар произошел в одном из цехов жанаозенского газоперерабатывающего завода. В распространяемой информации говорится, что предположительно взорвалась турбина.Также в социальных сетях распространяется сообщение, в котором жителей Жанаозена просят закрыть в квартирах окна.-Уважаемые жители города Жанаозен! Закройте окна! С нефтеперерабатывающего завода поступила информация о том, что двигатель может загореться и могут произойти утечки химикатов. Спасибо за внимание!, - говорится в сообщениях.Редакция ожидает комментарии от компетентных служб.