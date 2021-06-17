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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 00:26

Просмотров: 473

Жители Жанаозена сообщают о пожаре на газоперерабатывающем заводе

Жители Жанаозена, а также местные информационные паблики сообщают о пожаре на газоперерабатывающем заводе. Видео возгорания опубликовано на странице zhanaozen_online в Instagram, а также в социальных сетях.

Фото очевидцев
По предварительным данным на заводе произошло замыкание с последующим возгоранием. Судя по видеозаписям, которые распространяются в социальных сетях и пабликах, на месте происшествия работают пожарные службы, а также находятся кареты Скорой помощи.

Zhanaozen_online сообщает, что пожар произошел в одном из цехов жанаозенского газоперерабатывающего завода. В распространяемой информации говорится, что предположительно взорвалась турбина.

Жители Жанаозена сообщают о пожаре на газоперерабатывающем заводе


Также в социальных сетях распространяется сообщение, в котором жителей Жанаозена просят закрыть в квартирах окна.

-Уважаемые жители города Жанаозен! Закройте окна! С нефтеперерабатывающего завода поступила информация о том, что двигатель может загореться и могут произойти утечки химикатов. Спасибо за внимание!, - говорится в сообщениях.

Редакция ожидает комментарии от компетентных служб.






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