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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 951

Автомобильная авария произошла в Мангистау

В Бейнеуском районе Мангистау произошла авария. Пострадавшие сейчас находятся в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта regnum.ru
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось в Бейнеуском районе вчера, 20 июня.

- Водитель автомашины Lada Largus не уступил главному движущемуся транспорту и совершил столкновение с автомашиной Toyota Camry, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Представители правоохранительных органов уточнили, что в настоящее время идет расследование. Пострадавших доставили в центральную районную больницу Бейнеу.

По сообщениям очевидцев, среди пострадавших были дети, и на место аварии прибыли специалисты из Мангистауской областной многопрофильной детской больницы. Редакция Lada.kz ожидает более подробную информацию от управления здравоохранения Мангистауской области.




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