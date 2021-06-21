Автомобильная авария произошла в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта regnum.ru

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось в Бейнеуском районе вчера, 20 июня.



- Водитель автомашины Lada Largus не уступил главному движущемуся транспорту и совершил столкновение с автомашиной Toyota Camry, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.



Представители правоохранительных органов уточнили, что в настоящее время идет расследование. Пострадавших доставили в центральную районную больницу Бейнеу.



По сообщениям очевидцев, среди пострадавших были дети, и на место аварии прибыли специалисты из Мангистауской областной многопрофильной детской больницы. Редакция Lada.kz ожидает более подробную информацию от управления здравоохранения Мангистауской области.



