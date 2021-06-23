Девушка упала с третьего этажа в Актау

Фото Рашида Исмагилова

Инцидент произошёл сегодня ранним утром, 23 июня, в доме №3 в 7 микрорайоне. После падения девушка осталась жива, но с травмами госпитализирована в отделение травматологии Мангистауской областной больницы.



На месте работали сотрудники следственно-оперативной группы.



Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Актау.



Lada.kz ожидает комментарий о состоянии пострадавшей от пресс-службы управления здравоохранения региона.