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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:50

Просмотров: 953

Нравы каменного века! После лечения у знахаря ребёнку ампутировали правую руку до локтя в Мангистау

После неудачного падения с велосипеда мальчик сломал руку. Его родители прибегли к помощи местного целителя, но спустя время у ребёнка началась гангрена правой руки. Благодаря своевременному вмешательству детского хирурга Курмана Кайранова жизнь ребёнку удалось спасти. Информацию по данному инциденту опубликовал на своей странице в Facebook представитель по связям со СМИ Мангистауской областной детской больницы Азамат Сарсенбаев.

Кадр видео
В начале июня ребёнок неудачно упал с велосипеда и сломал руку в посёлке Кызылсай. Родители отвезли его к местному целителю, который осмотрел, перевязал руку и отпустил мальчика домой. Через 10 дней у ребёнка значительно ухудшилось состояние правой руки. Только после этого, а именно 17 июня, родители мальчика обратились в приёмный покой Мангистауской областной детской больницы. Медики диагностировали гангрену конечности.

Детский хирург Курман Кайранов провёл хирургическую операцию по ампутации правой руки до локтя. По его словам, если бы родители обратились неделей позже, то летальный исход не исключён.

На данный момент ребёнок чувствует себя удовлетворительно. В ближайшее время он будет находиться под присмотром врачей.

По информации медиков, 50 процентов тяжёлых случаев при поступлении в детскую больницу происходит именно после вмешательства народных целителей и их попыток лечить недуги народными средствами.

В настоящее время ребёнку необходим качественный протез, который стоит около 12 миллионов тенге. Родителям мальчика не по силам собрать данную сумму.

Азамат Сарсенбаев просит откликнуться всех неравнодушных граждан помочь ребёнку с приобретением протезов.

Обращаться можно к матери мальчика по телефону: 87088293449 (Аида)




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Комментарии ( 1 )

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Purins (Посетители) Сегодня, 18:10
Ну и индейцы....
 
 

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