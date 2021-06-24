Есть пострадавший: Трактор перевернулся в Мангистау

Дорожно-транспортное происшествие случилось 24 июня, примерно в три часа ночи.На дороге на территории промзоны, напротив НГДУ-2, перевернулся трактор «K700».- Водитель транспорта «K700» не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. Пострадавший был доставлен в многопрофильную городскую больницу Жанаозена,- сообщили в полиции региона.На водителя транспорта «K700» был составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества. Влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев).