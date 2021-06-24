В Актау 30 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме 8 микрорайона

Пожар произошел сегодня, 24 июня в 14:53 в доме №26 в 8 микрорайоне.По прибытии на место вызова спасателями было обнаружено горение мебели в коридоре квартиры и сильное задымление.- В ходе тушения пожара эвакуированы 30 человек. Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован, - рассказал Назарали Селимов.