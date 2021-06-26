Новые случаи коронавируса зафиксировали в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта ria.ru
За прошедшие сутки в Казахстане выявили 1730 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 39 из которых - в Мангистау.
С начала пандемии в регионе зафиксировали 7860 случаев заражения COVID-19. Выздоровели от болезни 6783 пациента.
Напомним, три дня назад Мангистау перешёл в «жёлтую» зону.
С начала пандемии в регионе зафиксировали 7860 случаев заражения COVID-19. Выздоровели от болезни 6783 пациента.
Напомним, три дня назад Мангистау перешёл в «жёлтую» зону.
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