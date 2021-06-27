Столкновение пикапа и внедорожника в Актау попало на видео

Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 июня.На перекрёстке между 9, 10, 11 и 14 микрорайонами столкнулись два автомобиля.Водитель Toyota Hilux не уступил дорогу и совершил столкновение с Lexus Rx300.- В результате происшествия пострадали несколько человек. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование, - отметили в пресс-службе ведомства.