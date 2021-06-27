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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:15

Просмотров: 1866

Столкновение пикапа и внедорожника в Актау попало на видео

В результате столкновения двух автомобилей пострадали несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 июня.

На перекрёстке между 9, 10, 11 и 14 микрорайонами столкнулись два автомобиля.

Водитель Toyota Hilux не уступил дорогу и совершил столкновение с Lexus Rx300.

- В результате происшествия пострадали несколько человек. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу. Ведётся расследование, - отметили в пресс-службе ведомства.




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Комментарии ( 4 )

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diger (Посетители) Сегодня, 13:11
Камера по качеству изображения, вообще никакая. Причина скорее всего мобилы, много болтают за рулём, отвлекаются, как следствие ДТП.
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 12:59
Есть одна идея. Которая решит полностью проблему и не усложнит проезд.

Главную дорогу углубить в скалу, пересекающую её дорогу разместить сверху. Такое часто встречается в крупных городах.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • diger
 elek (Посетители) Сегодня, 12:17
У водителя Lexus Rx300 - ребёнок в руках? С заднего ряда "прилетел" ?
 
-1
  • Андpей
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Космос (Посетители) Сегодня, 11:37
Пора там светофор поставить. Именно на этот выезд слева и запараллелить с ним пешеходный переход. Чтобы авто слева пересекали главную именно когда по переходу люди идут на свой сигнал. Думаю, станет безопасней... пробовать надо.
 
 

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