Автомобиль загорелся после ДТП в Актау

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 27 июня.
На автодороге в 14 микрорайоне водитель автомашины марки Toyota Camry не уступил дорогу главному движущемуся транспорту и совершил столкновение с автомашиной марки ГАЗель.
- В результате ДТП произошло возгорание грузового автомобиля. В аварии никто не пострадал, - пояснили в пресс-службе ведомства.
В полиции региона отметили, что на водителя автомашины Toyota Camry составили административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
На автодороге в 14 микрорайоне водитель автомашины марки Toyota Camry не уступил дорогу главному движущемуся транспорту и совершил столкновение с автомашиной марки ГАЗель.
- В результате ДТП произошло возгорание грузового автомобиля. В аварии никто не пострадал, - пояснили в пресс-службе ведомства.
В полиции региона отметили, что на водителя автомашины Toyota Camry составили административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
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