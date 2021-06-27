Автомобиль загорелся после ДТП в Актау

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 27 июня.На автодороге в 14 микрорайоне водитель автомашины марки Toyota Camry не уступил дорогу главному движущемуся транспорту и совершил столкновение с автомашиной марки ГАЗель.- В результате ДТП произошло возгорание грузового автомобиля. В аварии никто не пострадал, - пояснили в пресс-службе ведомства.В полиции региона отметили, что на водителя автомашины Toyota Camry составили административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».