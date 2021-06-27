Клубы дыма напугали жителей Актау

Фото очевидцев

По информации спасателей, вызов в дежурную часть поступил сегодня, 27 июня, в 16:58.



Как установлено, в 22 микрорайоне, рядом у трубопровода, загорелась сухая трава. Огонь перекинулся на изоляционную обёртку трубопровода.



В 17:18 пожар удалось ликвидировать.



Пострадавших нет.



В тушении были задействованы 11 огнеборцев и две единицы техники.