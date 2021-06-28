Матрац выехали тушить четыре пожарные машины в Актау

Вызов в дежурную часть поступил 27 июня в 23:01. Сообщалось о пожаре в 33 микрорайоне в аптеке, расположенной в доме №22.На месте спасатели выяснили, что произошло тление матраца на площади двух квадратных метров.Жертв и пострадавших нет.Было задействовано 12 человек личного состава на четырёх единицах спецтехники.