Матрац выехали тушить четыре пожарные машины в Актау

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Вызов в дежурную часть поступил 27 июня в 23:01. Сообщалось о пожаре в 33 микрорайоне в аптеке, расположенной в доме №22.
На месте спасатели выяснили, что произошло тление матраца на площади двух квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет.
Было задействовано 12 человек личного состава на четырёх единицах спецтехники.
На месте спасатели выяснили, что произошло тление матраца на площади двух квадратных метров.
Жертв и пострадавших нет.
Было задействовано 12 человек личного состава на четырёх единицах спецтехники.