Конфликт между строителями в районе нового отеля в пригороде Актау: Вмешалась полиция

Конфликт между рабочими, по информации ведомства, произошёл вечером 29 июня, примерно в 19:20, на территории строительной площадки.Охрана предприятия и сотрудники полиции, которые обеспечивают общественный порядок на строительном объекте, урегулировали конфликт.На месте происшествия в присутствии начальника охраны, начальника управления полиции Актау и начальника МПС департамента полиции региона была проведена профилактическая беседа.По данному факту от участников конфликта жалоб и заявлений не поступило.В настоящее время конфликт исчерпан, и ситуация находится под контролем.