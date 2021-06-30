Ещё одна трагедия на Каспии: Юноша утонул сегодня у побережья Мангистау

Фото из доступных источников

По информации спасателей, тело юноши было извлечено из воды сегодня, 30 июня, в 17:48, в районе пирса в Каракиянском районе. Данное место является запрещённым для купания.



Несмотря на оказанную медицинскую помощь, парню 2003 года рождения жизнь спасти не удалось.



В этом году это уже пятый смертельный случай на Каспии в нашем регионе.