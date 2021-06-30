И ёще смерть на Каспии! Парень прыгнул с катамарана и утонул в Мангистау

Фото из доступных источников
Трагедия произошла сегодня вечером, 30 июня, в 19:18 в районе базы отдыха «Кендерли».
Как сообщают спасатели, молодой человек 1997 года рождения утонул, прыгая с катамарана.
Спасатели вытащили труп на берег.
Это шестой трагический случай за этот купальный сезон.
Как сообщают спасатели, молодой человек 1997 года рождения утонул, прыгая с катамарана.
Спасатели вытащили труп на берег.
Это шестой трагический случай за этот купальный сезон.
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