Торговые прилавки горели в Мангистау

Сегодня, 2 июля, в пригороде Актау загорелись торговые прилавки.- В 9.04 выехали одна спецтехника и четыре человека личного состава. Вдоль автомобильной дороги горели торговые прилавки. Площадь горения составила примерно 30 квадратных метров. Пострадавших нет. В 10.32 огонь был ликвидирован. Причину возгорания установят дознаватели, - сообщил Назарали Селимов, начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.