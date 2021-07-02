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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Вчера, 21:56

Просмотров: 4266

Жители Актау устроили конфликт с полицейскими на дороге из-за задержания водителя иномарки

На видео попал конфликт полицейских с мужчиной, которого стражи порядка пытались усадить в полицейскую машину. В потасовку пытались вмешаться и женщины. В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что героем видеоролика является водитель иномарки, которого арестовали на 15 суток за езду в пьяном виде.

Кадр с видеоролика
В Сети появилось видео конфликта полицейских с жителями Актау. Кадры сняты в 3Б микрорайоне. На них видно, как стражи порядка пытаются задержать мужчину, но тот оказывает сопротивление.



В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали видеоролик.

- При патрулировании заданного маршрута экипажем батальона патрульной полиции управления полиции города Актау 1 июля был остановлен водитель автомашины Chevrolet Lacetti за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов от водителя исходил запах алкоголя. Сотрудники полиции попросили водителя выйти из автотранспорта и пересесть на пассажирское кресло, так как было подозрение, что водитель находится в алкогольном опьянении, однако водитель вытащил ключи из замка зажигания и отказался их предоставить, - сообщили в полицейском ведомстве.

По данным полиции, результат медицинского освидетельствования показал лёгкую степень алкогольного опьянения. Решением административного суда героя видеоролика лишили водительских прав на семь лет. Кроме того, его поместили в спецприемник на 15 суток.



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Комментарии ( 8 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 08:18
Что это ещё за алко фест?! Постоянные клиенты магазина "алко"..

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
-1
  • Нурекен
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Ирон (Посетители) Сегодня, 07:05
Я конечно может и не прав но полиция правельно все делала им надо было еше спецназ вызвать .парни из СОБР. Быстро все зделали и я бы посмотрел кто вмешался бы у кого бы смелости хватило бы.а те бабы еше и орут и оскорбляют.мня вон бывает возят на мед осведетельствоние и нечего не скандалы ведь уверен что трезв.а этот видать чуть что попал .алкаш за рулём преступник
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 05:01
его поместили в спецприемник на 15 суток.

Всё правильно! bravo В обезьянник их всех! И сушняк не давать первые 3 дня lol
 
-1
  • Нурекен
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  • Имярек
 Empro (Посетители) Сегодня, 00:30
Полицаям +, все выполнени верно, профессионально. В США бы уже хоронили с огнестрелами.
Синькарям не место за рулём. Посидит, походит, подумает.
А еще на видосе и радуется, у кого-то синий змий так и прёт, или просто нет мозгов.
 
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  • Aktauskii
 Актау362 (Посетители) Сегодня, 00:18
Вот почему люди так ведут себя?А если он сбил бы ваших родных людей?Как бы тогда вы вопили?У меня был случай.Я ехала на пятерке.Стояла не возле двери,а подальше немного.Кондуктор не объявила мою остановку.Я задумалась.Водитель не стал останавливаться?После его аргументом было то,что возле двери никого не было.И все,кто был в автобусе кричали на меня,чтобы я не задерживала автобус.Было очень жарко,мне пришлось прилично вернуться назад.Извинений я не услышала.Люди,почему вы ведете себя,как стадо баранов?Ведь коснись это вас,вы вели бы себя совсем по другому.
 
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  • Empro
 Феникс (Посетители) Вчера, 23:20
Нарушил правила дорожного движения, ещё в добавок пьяный за рулём и автор ролика вопит что задержали ни за что?! Она сама то хоть трезвая была?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • 14679677
  • Феникс
  • Ирон
 Serega77 (Посетители) Вчера, 23:00
если действительно был пьян, то все правильно!
 
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 chrome (Посетители) Вчера, 22:24
А второго(в белой футболке) который прыгал на сотрудников, как наказали ?!
 
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  • chrome
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 Исатай (Посетители) Вчера, 22:04
Когда этот пьяные собьёт на дороге вашу маму, папу, брата, сестру или сына - вы будете орать, а куда смотрела полиция!
 
 

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