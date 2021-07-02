Жители Актау устроили конфликт с полицейскими на дороге из-за задержания водителя иномарки

Кадр с видеоролика

В Сети появилось видео конфликта полицейских с жителями Актау. Кадры сняты в 3Б микрорайоне. На них видно, как стражи порядка пытаются задержать мужчину, но тот оказывает сопротивление.







В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали видеоролик.



- При патрулировании заданного маршрута экипажем батальона патрульной полиции управления полиции города Актау 1 июля был остановлен водитель автомашины Chevrolet Lacetti за нарушение правил дорожного движения. При проверке документов от водителя исходил запах алкоголя. Сотрудники полиции попросили водителя выйти из автотранспорта и пересесть на пассажирское кресло, так как было подозрение, что водитель находится в алкогольном опьянении, однако водитель вытащил ключи из замка зажигания и отказался их предоставить, - сообщили в полицейском ведомстве.



По данным полиции, результат медицинского освидетельствования показал лёгкую степень алкогольного опьянения. Решением административного суда героя видеоролика лишили водительских прав на семь лет. Кроме того, его поместили в спецприемник на 15 суток.