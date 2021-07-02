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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Вчера, 21:54

Просмотров: 1802

Вылетел с дороги и бросил машину: В Актау водителя разыскивает полиция

Полиция обнаружила вылетевшее с дороги авто напротив 7 дома 4 микрорайона. Стражи порядка разыскивают водителя иномарки. Об этом сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Фото с места происшествия
Брошенный на обочине автомобиль был обнаружен 2 июля, примерно в 14:45, при патрулировании в 4 микрорайоне.

Водитель автомашины марки Hyundai Grandeur не справился с рулевым управлением и вылетел с дороги.

- Внутри автотранспорта никого не было. Водитель оставил автомобиль. В настоящее время ведутся поиски водителя. Пострадавших нет, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 05:08
Цитата: PUZIK
На что надеялся водитель

На время! 100 пудов был "под мухой". А сейчас протрезвеет и ещё орать будет -- "машину угнали!"
 
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 Serega77 (Посетители) Вчера, 23:02
PUZIK, сейчас время пройдет и экспертиза покажет что трезв.
 
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PUZIK (Посетители) Вчера, 22:12
На что надеялся водитель Покинув место ДТП ведь по гос номеру можно будет определить Владельца Авто да уличные камиры в помощь в данной ситуации
 
 

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