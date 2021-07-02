Вылетел с дороги и бросил машину: В Актау водителя разыскивает полиция

Фото с места происшествия

Брошенный на обочине автомобиль был обнаружен 2 июля, примерно в 14:45, при патрулировании в 4 микрорайоне.



Водитель автомашины марки Hyundai Grandeur не справился с рулевым управлением и вылетел с дороги.



- Внутри автотранспорта никого не было. Водитель оставил автомобиль. В настоящее время ведутся поиски водителя. Пострадавших нет, - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.