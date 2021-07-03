Спасатели Мангистау: Беспечность родителей чуть не привела к очередной жертве на Каспии

- Очередная беспечность родителей, которая чуть не привела к очередной гибели. Это уже системный вид нарушений. Большинство родителей в регионе не проводят беседы со своими детьми, родными о запрете купания на запрещенных, а также не приспособленных для этого местах. Это опасно и чревато для жизни. К счастью, сегодня девушку удалось спасти, - сообщают спасатели.

Сообщение о тонущей 11-летней девочке поступило сегодня, 3 июля, в 10:35 в службу спасения 112.На место оперативно прибыли спасатели, которые вовремя спасли её и доставили на берег.По информации спасателей, девочка приехала отдыхать на море с сестрой и зятем 1995 года рождения. Взрослых членов семьи с ними не было.