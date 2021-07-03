Врачи в Актау спасли ребенка с разрывом печени

Ребенок поступил в приемный покой областной больницы 25 июня.Восьмилетний мальчик, по словам его матери, жаловался на боли в животе. За день до этого, примерно в 22:00, ребенок, играя на детской площадке, сильно ударился о качели, после чего у него начались боли в области живота.После обследования мальчика врачи диагностировали «глубокий разрыв печени» со сгустками крови в области живота. Мальчика в экстренном порядке прооперировали.По словам врача Насукана Отаргазиева, операция прошла успешно. При этом он подчеркнул, что подобные травмы являются очень тяжелыми, возможен смертельный исход и частота развития осложнений. Если бы родители своевременно не привели бы мальчика к врачам, то осложнений избежать было бы невозможно.На данный момент мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке.