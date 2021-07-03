«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 03 Июля
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.99 KZT
  • €1 = 504.21 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:16

Просмотров: 1003

Врачи в Актау спасли ребенка с разрывом печени

Врачи Мангистауской областной детской больницы спасли восьмилетнего жителя Актау с разрывом печени. Об этом сообщил житель города Азамат Сарсенбаев на своей странице в Facebook.

Фото со страницы Азамата Сарсенбаева в Facebook
Ребенок поступил в приемный покой областной больницы 25 июня.

Восьмилетний мальчик, по словам его матери, жаловался на боли в животе. За день до этого, примерно в 22:00, ребенок, играя на детской площадке, сильно ударился о качели, после чего у него начались боли в области живота.

После обследования мальчика врачи диагностировали «глубокий разрыв печени» со сгустками крови в области живота. Мальчика в экстренном порядке прооперировали.

По словам врача Насукана Отаргазиева, операция прошла успешно. При этом он подчеркнул, что подобные травмы являются очень тяжелыми, возможен смертельный исход и частота развития осложнений. Если бы родители своевременно не привели бы мальчика к врачам, то осложнений избежать было бы невозможно.

На данный момент мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
camel (Посетители) Сегодня, 19:35
24.06 в 22:00 сильно ударился. Рано утром 25.06 был доставлен в приёмный покой. Родители отреагировали моментально?
Время – понятие растяжимое.

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Вован
  • Галина63
  • Ирон
  • Neo_85
 Empro (Посетители) Сегодня, 16:33
Врачи и родители молодцы, отреагировали моментально!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика