Ещё один человек утонул в Каспии

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Трагический инцидент произошёл сегодня вечером, 4 июля, в 20:18 в Тупкараганском районе в посёлке Аташ на пляже «Баутино». Мужчина купался в необорудованном для этого месте. Его тело нашли местные жители в 100 метрах от берега и извлекли его из воды.



Сообщается, что погибший 1974 года рождения был в нетрезвом состоянии.



На место выезжали два спасателя.



Следственные мероприятия проводят сотрудники полиции.



Это уже седьмая трагедия в этом году.