Ещё один человек утонул в Каспии

Фото из доступных источников
Трагический инцидент произошёл сегодня вечером, 4 июля, в 20:18 в Тупкараганском районе в посёлке Аташ на пляже «Баутино». Мужчина купался в необорудованном для этого месте. Его тело нашли местные жители в 100 метрах от берега и извлекли его из воды.
Сообщается, что погибший 1974 года рождения был в нетрезвом состоянии.
На место выезжали два спасателя.
Следственные мероприятия проводят сотрудники полиции.
Это уже седьмая трагедия в этом году.
Сообщается, что погибший 1974 года рождения был в нетрезвом состоянии.
На место выезжали два спасателя.
Следственные мероприятия проводят сотрудники полиции.
Это уже седьмая трагедия в этом году.