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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:13

Просмотров: 982

Ещё один человек утонул в Каспии

Нетрезвый мужчина утонул во время купания в необорудованном для этого месте, сообщают спасатели.

Фото из доступных источников
Трагический инцидент произошёл сегодня вечером, 4 июля, в 20:18 в Тупкараганском районе в посёлке Аташ на пляже «Баутино». Мужчина купался в необорудованном для этого месте. Его тело нашли местные жители в 100 метрах от берега и извлекли его из воды.

Сообщается, что погибший 1974 года рождения был в нетрезвом состоянии.

На место выезжали два спасателя.

Следственные мероприятия проводят сотрудники полиции.

Это уже седьмая трагедия в этом году.



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 21:30
Море пьяных не любит...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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