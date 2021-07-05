Пожар произошёл в жилом комплексе в Актау

Пожар в 7А микрорайоне Актау произошёл сегодня, 5 июля, в 08:54. Возгорание случилось в кафе «Алибаба» в жилом комплексе «Три короны».- На месте было обнаружено возгорание кухонной техники и тление потолка. Пострадавших нет, материального ущерба нет. В тушении пожара задействовали шесть единиц техники и 23 сотрудника, - сообщил Максат Шапхатов, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям города Актау.Он добавил, что дежурные дознаватели будут выяснять причину возгорания.