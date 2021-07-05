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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 11:48

Просмотров: 841

Пожар произошёл в жилом комплексе в Актау

Жители Актау сняли на видео задымление в жилом комплексе «Три короны». Подробности сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Коллаж из кадров видеоматериала
Пожар в 7А микрорайоне Актау произошёл сегодня, 5 июля, в 08:54. Возгорание случилось в кафе «Алибаба» в жилом комплексе «Три короны».




- На месте было обнаружено возгорание кухонной техники и тление потолка. Пострадавших нет, материального ущерба нет. В тушении пожара задействовали шесть единиц техники и 23 сотрудника, - сообщил Максат Шапхатов, старший инженер управления по чрезвычайным ситуациям города Актау.

Он добавил, что дежурные дознаватели будут выяснять причину возгорания.



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Комментарии ( 1 )

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Ustas (Посетители) Сегодня, 12:15
Тотальное несоблюдение объектами частного предпринимательства мер противопожарной безопасности, мздоимство - и результат. Удивительно что не горят поголовно. Скорее всего просто пока везёт.
 
 

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