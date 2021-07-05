Авария с участием трёх машин произошла в 33 микрорайоне Актау

Авария в 33 микрорайоне Актау произошла сегодня, 5 июля. Последствия дорожно-транспортного происшествия сняли на видео очевидцы.- Водитель автомашины Chevrolet Cobalt не уступил главному движущемуся транспорту дорогу и совершил столкновение с автомашиной Hyundai Tucson. Далее по инерции водитель Chevrolet Cobalt совершил столкновение с Lada Largus, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.Представители ведомства добавили, что пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь, а после отпустили его домой.- На водителя Chevrolet Cobalt составлен административный протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан, - рассказали в полиции.1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.