Авария с участием трёх машин произошла в 33 микрорайоне Актау

Коллаж из кадров видеоматериала
Авария в 33 микрорайоне Актау произошла сегодня, 5 июля. Последствия дорожно-транспортного происшествия сняли на видео очевидцы.
- Водитель автомашины Chevrolet Cobalt не уступил главному движущемуся транспорту дорогу и совершил столкновение с автомашиной Hyundai Tucson. Далее по инерции водитель Chevrolet Cobalt совершил столкновение с Lada Largus, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Представители ведомства добавили, что пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь, а после отпустили его домой.
- На водителя Chevrolet Cobalt составлен административный протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан, - рассказали в полиции.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.
- Водитель автомашины Chevrolet Cobalt не уступил главному движущемуся транспорту дорогу и совершил столкновение с автомашиной Hyundai Tucson. Далее по инерции водитель Chevrolet Cobalt совершил столкновение с Lada Largus, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.
Представители ведомства добавили, что пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь, а после отпустили его домой.
- На водителя Chevrolet Cobalt составлен административный протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан, - рассказали в полиции.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.
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