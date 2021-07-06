Водитель съехал в водоканал в пригороде Актау

В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что 5 июля 2021 года при патрулировании заданного маршрута экипажем батальона патрульной полиции «Мираж-1» было замечено дорожно-транспортное происшествие в жилом массиве Приморский.- Водитель автомашины Ford Focus не справился с рулевым управлением и съехал в водоканал. Пострадавших нет. На водителя составлен административный протокол по статье 620 КоАП РК (Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения), - рассказали в пресс-службе ведомства.