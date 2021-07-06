В Актау водитель мопеда уходил от столкновения и перевернулся

В пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что водитель мопеда пытался уйти от столкновения.- Водитель мопеда, пытаясь уйти от столкновения, упал на автодороге. Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу, ему оказали медицинскую помощь и он отпущен домой. Взята объяснительная о том, что никаких претензий он не имеет, - рассказали в полиции региона.