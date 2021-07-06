За первый день операции «Нелегал» в Мангистау задержали 57 нелегальных мигрантов

В пресс-службе ведомства рассказали, что с 5 по 12 июля текущего года в Мангистауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2021».- В первый день мероприятия по области за нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения (статья 517 КоАП РК) выявлено 57 нарушителей. В соответствии с решением суда за пределы области выдворены четверо иностранных граждан, - рассказали в полиции.В Сеть попало видео задержания мигрантов в Актау. По данным полиции, задержание произошло на строительном объекте в 29А микрорайоне.- Шестерых иностранцев с объекта строительства доставили в полицию, - сообщили в ведомстве.