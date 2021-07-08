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ЛАДА.kz » Происшествия

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:14

Просмотров: 1549

Скрывался больше 10 лет: Полицейские Актау задержали мошенника

Мужчина в 2011 году совершил акт мошенничества в Актау. Стражи порядка задержали его спустя 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта inbusiness.kz
Сотрудники управления криминальной полиции Актау в феврале задержали 45-летнего уроженца Алматинской области, находившегося в международном розыске более 10 лет.

По данным полиции, в 2011 году нарушитель совершил преступление по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Мошенничество») на территории Актау.

- Мужчину задержали в Риддере Восточно-Казахстанской области. Он был осужден к трём с половиной годам лишения свободы, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.

Помимо этого, полицейские Актау в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали женщину, находившуюся в международном розыске более восьми лет. Она совершила преступления по статьям 262 УК РК («Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них») и 307 УК РК («Организация незаконного игорного бизнеса»).

- Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания управления полиции Актау. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени её вины будет вынесено судом, - подытожили в пресс-службе ведомства.



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