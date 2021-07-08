Скрывался больше 10 лет: Полицейские Актау задержали мошенника

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Сотрудники управления криминальной полиции Актау в феврале задержали 45-летнего уроженца Алматинской области, находившегося в международном розыске более 10 лет.



По данным полиции, в 2011 году нарушитель совершил преступление по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Мошенничество») на территории Актау.



- Мужчину задержали в Риддере Восточно-Казахстанской области. Он был осужден к трём с половиной годам лишения свободы, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.



Помимо этого, полицейские Актау в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали женщину, находившуюся в международном розыске более восьми лет. Она совершила преступления по статьям 262 УК РК («Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них») и 307 УК РК («Организация незаконного игорного бизнеса»).



- Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания управления полиции Актау. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени её вины будет вынесено судом, - подытожили в пресс-службе ведомства.