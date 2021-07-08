В Актау автомобиль врезался в опору освещения

Фото очевидцев

Авария произошла сегодня, 8 июля 2021 года, в 14:50 в 29А микрорайоне на дороге напротив Цементного центра.



- Водитель автомашины Opel Vectra не справился с рулевым управлением и врезался в опору уличного освещения. Пострадавший был доставлен в Мангистаускую областную больницу. Ему была оказана медицинская помощь, после чего отпущен домой, - рассказали в полиции региона.



На водителя Opel Vectra составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества).