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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:56

Просмотров: 1146

ДТП в Актау: «Легковушки» врезались в газорегуляторный пункт

ДТП произошло 11 июля между микрорайонами «Шыгыс-1» и «Шыгыс-2» у банкетного зала «Алтын Ғасыр».

Фото очевидцев
Водитель автомобиля Kia Оptima не уступил Hyundai Solaris, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение. По инерции обе машины врезались в ограждение газорегуляторного пункта.

На место прибыла Скорая, но, как выяснилось, помощь никому не понадобилась.

- На водителя Kia Optima составлен административный протокол по статье 610 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.


Сумма нанесенного ущерба неизвестна.

Для справки:

Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.




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