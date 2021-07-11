ДТП в Актау: «Легковушки» врезались в газорегуляторный пункт

- На водителя Kia Optima составлен административный протокол по статье 610 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Водитель автомобиля Kia Оptima не уступил Hyundai Solaris, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение. По инерции обе машины врезались в ограждение газорегуляторного пункта.На место прибыла Скорая, но, как выяснилось, помощь никому не понадобилась.Сумма нанесенного ущерба неизвестна.1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.